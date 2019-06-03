НБУ констатував погіршення ситуації на фінансових ринках для України

У квітні ситуація на світових фінансових ринках погіршилася через посилення торговельного напруження між США та Китаєм. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (травень 2019 року).

Як зазначається в огляді, провідні індекси акцій протягом травня стрімко знижувалися. Додатковими факторами були: погіршення прогнозів зростання світової економіки, зокрема ОЕСР; посилення напруженості між США та ЄС, а також на Близькому Сході.

Порівняно суттєвіше знижувалися європейські акції через:

- слабші макроекономічні показники економіки Єврозони порівняно з економікою США;

- зростання напруженості навколо бюджетної політики Італії;

- політичну невизначеність у Сполученому Королівстві, пов‘язану з реалізацією Brexit та низку оголошень про відставку, у тому числі прем‘єр-міністром.

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"Ці чинники стимулювали зростання попиту на безпечні активи. Інвестори позбавлялися від активів з вищим ступенем ризику, у тому числі від активів країн, ринки яких розвиваються. Індекс MSCI EM стрімко знизився, а премія за ризик для цієї групи країн зросла. Ескалація торговельного конфлікту між США та Китаєм призвела до відпливу капіталу з країн цієї групи, найбільшого за масштабом з жовтня минулого року, за інформацією IIF, головним чином, за рахунок акцій", - йдеться в огляді.

Крім того, зменшення частики активів цієї групи країн у портфелях окремих інвестиційних банків, таких як Goldman Sachs, стало сигналом до розпродажу активів іншими учасниками ринку, що стало додатковою причиною падіння MSCI EM.

Як результат, у травні більшість валют країн, ринки яких розвиваються, девальвували до долара США.

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Нагадаємо, наприкінці травня гривня перебувала під девальваційним тиском на тлі погіршення зовнішніх фінансових умов для країн, ринки яких розвиваються, а також посилення невизначеності в Україні.