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НБУ констатував зміну ситуації на валютному ринку

Новини » Фінансова криза 2020     27.03.2020 - 12:38
НБУ констатував зміну ситуації на валютному ринку
Фото: Олег Чурий (прес-служба НБУ)

Центробанк помітив покращення ситуації та зниження попиту на валюту

Ситуація на валютному ринку України на поточному тижні поліпшується, а НБУ значно скоротив продаж валюти. Про це заявив заступник голови Національного банку Олег Чурій на брифінгу.

Як зазначив Чурій, якщо минулого тижня НБУ для стабілізації ситуації продав більше мільярда доларів, то на цьому тижні "ситуація більш-менш збалансована".

"Два дні НБУ взагалі не виходив на ринок. Але обсяг інтервенцій, які ми провели за три дні тижня склали менше 80 млрд доларів. Ситуація на сьогодні досить збалансована. Ми бачимо, що попит дуже знизився", - розповів він.

За його словами, основний попит йде з боку українських компаній, які купують валюту для виконання експортних контрактів та боргових зобов'язань.

"Тим не менше, попит впав дуже сильно", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови Національного банку України Олег Чурій заявив, що НБУ перестав продавати валюту для згладжування курсових коливань, оскільки ринок знайшов рівновагу.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 16-20 березня 2020 року витратив на підтримку гривні ще мільярд доларів. НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів і продав 1088,00 млн доларів. Таким чином, чистий продаж за тиждень склала 1038,00 млн доларів.

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Теми: Курс долара
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