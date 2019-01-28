НБУ змінив методику оцінку стійкості банків

Банки зможуть покращити свої результати за допомогою реструктуризації активів

Национальный банк Украины изменил подходы к определению результатов оценки устойчивости банков и банковской системы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В частности, регулятор будет определять необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала и норматива достаточности основного капитала по результатам оценки устойчивости банков.

При этом НБУ разрешил банкам достигать необходимого уровня этих нормативов до конца 2019 года путем как увеличения размера капитала, так и реструктуризации активов и/или обязательств банка, отметили в Нацбанке.

Напомним, Национальный банк в 2018 году начал проведение ежегодной оценки устойчивости банков и банковской системы Украины. В конце прошлого года Национальный банк опубликовал результаты оценки устойчивости банков в разрезе банковских учреждений. Эти результаты показали, что банковский сектор является достаточно капитализированным, однако должен увеличивать запас прочности, чтобы усилить устойчивость к возможным кризисам.

Как сообщало РБК-Украина, регулятивный капитал банков Украины за 2018 год вырос на 10,3 млрд грн-до 126,1 млрд грн. По информации НБУ, средний норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2019 года составляет 16,18%, что существенно превышает требования законодательства (не менее 10%).