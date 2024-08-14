НБУ готовит ограничения на переводы с карты на карту: когда и как будут работать лимиты

Национальный банк Украины готовится ввести лимиты на денежные переводы с карты на карту. Ограничения коснутся суммы переводов, количество останется без изменений, а новые правила вступят в силу в середине сентября.

РБК-Украина подробнее рассказывает о том, что изменится, когда и по какой причине.

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Почему вводят лимиты и при чем здесь "дропы"

О том, что Нацбанк готовит проект решения по ограничению карточных переводов, стало известно в мае. Тогда же регулятор уточнял, что речь идет исключительно о переводах с карту на карту между физическими лицами - так называемых P2P-операциях.

Ограничения базируются на апрельском решении СНБО о противодействии нелегальному игорному бизнесу. Устанавливать лимиты на входящие транзакции не планируют. Чтобы не усложнять, к примеру, деятельность волонтеров, которые собирают деньги на армию или гуманитарные цели. Кроме того, при наличии оснований лимиты могут увеличивать.

Как объяснили в НБУ, на финансовом рынке фиксируется аномальное использование банковских счетов физлиц как транзитных для перевода и отмывания денег.

"Это десятки тысяч счетов, которые могут использоваться для маскировки незаконной деятельности под обычные операции. Такие схемы становятся острой проблемой на уровне государства из-за возможности уклонения от уплаты налогов во время войны, организации финансирования информационных компаний и диверсий со стороны России, ведения незаконной хозяйственной деятельности и т.д.", - отметил регулятор.

Через банковские счета деньги отмываются по схеме с "дропами". Это люди, которые передают доступ к банковским реквизитам. Через их счета переводятся деньги, полученные в результате киберпреступлений, торговли оружием, наркотиками или других "теневых" операций.

За короткое время через карты "дропов" проводят сотни Р2Р-переводов на суммы, не совпадающие с заявленными доходами. Чаще всего соглашаются быть "дропами" пенсионеры, студенты с низким уровнем поступлений на счета или представители социально незащищенных слоев.

Причем сознательно или нет, такой человек становится соучастником преступления и портит свою платежную историю.

Проблему выявили после ужесточения надзорных мер, когда банки привели свой финмониторинг к надлежащему уровню, что поспособствовало искоренению схемы так называемого "мискодинга" (подмена назначения платежа), росту операций на счетах операторов азартных игр и налоговых поступлений от игорного бизнеса.

После этого "теневой рынок" начал раскручивать схему с "дропами". По данным НБУ, сумма и количество P2P-переводов демонстрирует устойчивый рост с осени 2023 года, и в прошлом году объемы транзакций с карту на карту выросли с 210 млрд до 247 млрд гривен в месяц. Причем рост превышает объемы покупок и обналичивания средств, что говорит об аномалии в данном сегменте платежей.

"Мы увидели, что украинцы дают свои карточки в аренду. Вы отдаете свою карту в аренду преступникам, наркодилерам, тем, кто обеспечивает работу незаконных казино и по вашей карте проходят расчеты, а вы на самом деле не имеете к тому никакого отношения", - объяснял в мае глава правления НБУ Андрей Пышный.

Что обсуждалось и к чему в итоге пришли

Важно повторить, что предусмотрены лимиты исключительно на исходящие операции с карты на карту. То есть касаются только P2P-переводов, операции по реквизитам IBAN доступны без ограничений.

Изначально предлагалось ввести лимит до 30 переводов и до 100 тысяч гривен в месяц. Согласно расчетам Нацбанка, это решение не повлияет на операции 95-98% украинцев.

Еще в прошлом месяце инициатива активно обсуждалась с волонтерами. В недавнем интервью для "Экономической правды" Пышный отметил, что после анонса изменений НБУ нарвался на шквал критики и непонимания. Но несколько встреч с волонтерами и разъяснения снизили градус.

"Это означает, что мы органично подходим к принятию решения, которое Национальный банк коммуницировал… Я думаю, что сейчас мы финализуем окончательное решение, а на следующей неделе (с 12 по 18 августа, - ред.) будем рассматривать его на правлении", - добавил он.

На днях его заместитель Дмитрий Олейник сообщил, что от лимита в 30 исходящих переводов все-таки решили отказаться. То есть готовится лимит лишь на уровне 100 тысяч гривен с одной карты. Который при этом не будет учитывать переводы волонтерам.

Ожидается, что Нацбанк объявит окончательное решение уже завтра, 15 августа. В таком случае новые правила вступят в силу через месяц - с 15 сентября.

Какие лимиты есть сейчас и как делать переводы по новым правилам

На сегодня в банках действуют внутренние лимиты на количество и сумму исходящих P2P-транзакций.

В частности, клиент "ПриватБанка" может делать до 200 переводов в месяц по Украине и до 20 за границу. Лимит по сумме - 1 млн гривен по Украине и 100 тысяч гривен за границу.

Клиент "Ощадбанка" может перевести до 150 тысяч гривен в месяц и сделать не более 50 операций в месяц. В то же время те, у кого есть карта Monobank, могут делать до 150 переводов в месяц, а лимит на сумму определяется лимитом платежных систем - эквивалент 10 тысяч долларов для MasterCard и 25 тысяч долларов для Visa.

Судя по всему, с середины сентября будет установлен единый лимит в 100 тысяч гривен на исходящие переводы в каждом банке.

Но как быть, если нужно перевести больше? Поскольку новые правила касаются P2P-переводов, то очевидно следует чаще использовать IBAN-переводы. Как правило, комиссия за них не выше, если перебрасывать с карты на карту, а некоторые банки вообще не снимают проценты.

В этом случае переводы не будут мгновенными. Сама система IBAN работает 24/7, но банки не обрабатывают платежи в таком режиме. Часто на перевод требуется до трех рабочих дней. Также обязательно нужно указывать назначение платежа. А еще в таком случае нужно знать 29-значный код IBAN. Поэтому для перевода следует заранее попросить номер счета получателя, который можно узнать в реквизитах его банковского счета в том же мобильном приложении.

Второй способ - иметь счета и карты в разных банках. В таком случае даже с карты на карту можно переводить гораздо больше 100 тысяч гривен в месяц. Если есть две карты, то до 200 тысяч гривен, если три - до 300 тысяч.

Также крупную сумму, например, на дорогостоящую покупку можно провести переводом через кассу вашего банка. В таком случае финансовое учреждение точно возьмет дополнительную комиссию.

При подготовке материала использовались: сообщения Нацбанка, заявления главы НБУ Андрея Пышного и его интервью для "Экономической правды", заявления замглавы НБУ Дмитрия Олейника.