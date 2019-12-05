НБУ допускає дуже суттєве зміцнення гривні в разі проведення реформ

Після відмови східно-європейських країн від політики фіксованого валютного курсу і переходу до інфляційного таргетування у 2000-х роках національні валюти в якийсь період зміцнювалися в два і більше разів. Про це заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив Сологуб, в Україні можуть відбуватися схожі процеси, якщо уряд буде проводити ті ж реформи, що країни Східної Європи.

"Я дуже сподіваюся на ті реформи, які роблять в уряді. Це дуже важливі речі. Але якщо за ними будуть приходити інвестиції, то це впливатиме на курс", - сказав він.

Сологуб також продемонстрував графіки, які свідчать про те, що національні валюти в умовах плаваючого курсоутворення можуть коливатися в дуже великих діапазонах. Наприклад, валюти Чехії і Польщі зросли до долара з початку 2000-х до 2008 року більше, ніж в два рази.

Відзначимо, заступник голови Національного банку Олег Чурій заявив, що зміцнення гривні до долара у 2019 році - це природній процес, оскільки фундаментальні фактори зумовлюють надлишкову пропозицію валюти на українському ринку.

Нагадаємо, у НБУ вважають, що зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році є позитивним процесом, який свідчить про збільшення довіри до національної валюти України.