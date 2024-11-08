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НБУ допускает дальнейшее повышение налогов в Украине: как это повлияет на цены

Украина, Пятница 08 ноября 2024 13:04
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НБУ допускает дальнейшее повышение налогов в Украине: как это повлияет на цены Фото: повышение налогов в Украине повлияет на цены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обновленном макропрогнозе НБУ учтены последние налоговые изменения. Однако НБУ не исключает новых налоговых инициатив, которые в зависимости от параметров будут оказывать разное влияние на инфляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (октябрь 2024 года).

В основе предположений макропрогноза – проект законодательных изменений по повышению ставок отдельных налогов (в том числе военного сбора, налога на прибыль банков и небанковских финансовых учреждений и другие) и принятые ранее изменения по пересмотру ставок акцизных налогов.

"Но в случае возникновения дополнительных потребностей бюджета источником их покрытия могут быть повышение действующих ставок или введение новых налогов", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, такие инициативы могут оказать разное влияние на инфляцию, в зависимости от их параметров.

Так, потенциальный рост налогов на потребление (в том числе НДС) содержит больше краткосрочных проинфляционных рисков, поскольку их повышение сразу отразится на потребительских ценах. Прямые налоги оказывают в основном нейтральный эффект, поскольку проинфляционное влияние от больших бюджетных расходов компенсирует ограничение частного потребления, отметили в НБУ.

Увеличение налогов

Напомним, Верховная Рада приняла закон о повышении налогов. Закон в ближайшие дни будет подписан президентом Владимиром Зеленским и вступит в силу. Основным ресурсом являются доходы граждан. В частности, военный сбор вырастет с 1,5 до 5%. При этом власти Украины пока отказались от повышения НДС, которое сейчас составляет 20% на большинство товаров.

В то же время украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ заявили о готовности повысить НДС в случае необходимости.

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