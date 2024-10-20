Власти Украины в Меморандуме с МВФ назвали налог, который готовы повысить

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ заявили о готовности повысить налог на добавленную стоимость (НДС) в случае необходимости. В фонде также считают это основным ресурсом дополнительных доходов бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

"Мы готовы оперативно принять дополнительные налоговые меры, когда возникнет такая необходимость"- говорится в письме

Как отмечается в документе, на данном этапе пространство для маневра властей Украины в рамках текущего пакета ресурсов жестко ограничено.

"Поэтому для обеспечения исполнения бюджета мы будем реагировать на дефицит доходов или новые потребности в расходах повышением налогов. Мы рассматриваем повышение основной ставки НДС как наиболее эффективный потенциальный источник дополнительных доходов на данном этапе, и это является центральным для нашего планирования на случай непредвиденных обстоятельств", - добавили в правительстве Украины.

Недостаточное повышение налогов и рекомендации МВФ

Кроме того, эксперты МВФ в своих рекомендациях отметили, что бюджетный процесс в Украине проходит в чрезвычайно сложных и неопределенных обстоятельствах.

"Недавний налоговый пакет, хотя и обеспечивает столь необходимое увеличение доходов, остается значительно меньше первоначального проекта, представленного в парламент, который предусматривал более широкое применение военного налога, более высокое налогообложение АЗС и усилия по ограничению права на упрощенное налогообложение", - говорится в меморандуме.

Текущий проект налогового пакета оставляет меньшие буферы в бюджете 2025 года для поглощения потенциальных шоков, особенно после значительных внутренних заимствований, которые будут иметь место до конца 2024 года.

"Следовательно, если возникнут непредвиденные потребности в расходах и/или доходы начнут отставать, власти обязались ввести дополнительные налоговые меры, которые позволят сохранить дефицит управляемым и компенсировать влияние любого шока на долг. Учитывая значительные и неотложные потребности, повышение основной ставки НДС было бы наиболее целесообразным, поскольку оно эффективно, имеет более широкую базу, которая может охватить неформальный сектор, и полностью распределяется в общий фонд государственного бюджета", - добавили эксперты фонда.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.