НБУ дал оценку уровня инфляции и назвал причины роста цен в Украине

НБУ не приводит цифры роста цен, но согласно обнародованному графику, годовая инфляция в феврале достигла 14%. Госстат обнародует официальную информацию 10 марта.

Как отмечают в НБУ, основные факторы ее ускорения - подорожание топлива на фоне повышения акцизов и увеличения стоимости сырья, а также услуг, административной инфляции и обработанных продуктов питания из-за высоких производственных и операционных расходов.

Рост цен на сырые продукты в годовом измерении замедлялся второй месяц подряд, учитывая расширение предложения яиц, молока, овощей и фруктов благодаря рекордно теплой январской погоде и активизации импорта. Но продолжалось подорожание обработанных продуктов из-за дальнейшего роста производственных затрат на сырье, э/э, оплату труда и логистику, говорится в обзоре.

"Свидетельством устойчивости фундаментального давления было ускорение роста цен на непродовольственные товары, а увеличение стоимости услуг частично объясняется пересмотром тарифов отдельными мобильными операторами, актуализацией перечня платных медицинских услуг в государственных и коммунальных учреждениях, изменением подходов к расчету стоимости полиса ОСАГО", - отметили в НБУ.

В то же время цены на одежду и обувь и в дальнейшем оставались ниже, чем в прошлом году.

Рост цен на топливо ускорился под влиянием увеличения стоимости сырья, повышения акцизов и логистических проблем из-за штормов в Черном море в начале года. В то же время подорожание топлива сдерживалось за счет конкуренции между сетями АЗС на фоне низкого спроса и оптимизации логистики импортных поставок, говорится в обзоре.

Стоимость подакцизной продукции росла быстрее из-за дальнейшей корректировки цен на алкоголь, а табачные изделия дорожали, учитывая ожидаемое повышение акцизов. Также выросла стоимость местной телефонной связи, фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования. Как и ранее, административную инфляцию сдерживал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения, добавили в НБУ.