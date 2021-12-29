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НБУ більше не надаватиме уряду прогноз курсу гривні до долара

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Україна, Середа 29 грудня 2021 14:03
НБУ більше не надаватиме уряду прогноз курсу гривні до долара Фото: НБУ звільнили від формального обов'язку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету". Національний банк більше не надаватиме прогнозу курсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням засідання уряду 29 грудня, яке транслювалося в Youtube.

Документом вилучена норма, згідно з якою НБУ до 15 березня подавав Кабінету міністрів звіт за попередній рік, та прогнозні монетарні показники і показники валютно-курсової політики на середньостроковий період, у тому числі обмінний курс гривні до долара США (у середньому за рік та на кінець року).

Разом з тим, передбачене проведення консультацій між Мінекономіки, Мініфіном та НБУ з питань грошово-кредитної та державної економічної політики, зокрема щодо прогнозу основних макроекономічних показників, включаючи монетарні показники і показники валютно-курсової політики.

Документом передбачене подання Мінекономіки щороку до 1 березня звіту за попередній рік, орієнтовних основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, зовнішньої торгівлі, припущень щодо курсу гривні до долара США (в середньому за рік та на кінець року), розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

Нагадаємо, ухвалений Верховною радою законопроект №5853 вилучає норму про надання Національним банком України прогнозу обмінного курсу до держбюджету.

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