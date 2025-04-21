НБУ не хочет ослаблять гривну: аналитики дали прогноз курса доллара

"НБУ очевидно не желает ослаблять гривну, курс которой остается относительно стабильным с июля прошлого года", - говорится в обзоре.



Как отмечают аналитики, такой подход в значительной степени можно объяснить достаточно обоснованными намерениями НБУ не создавать новые проинфляционные факторы.

"Однако месседжи и действия НБУ четко свидетельствуют о том, что и в дальнейшем значительное ослабление гривны маловероятно, несмотря на большие дисбалансы внешних счетов (до учета иностранной помощи)", - говорится в прогнозе.

По мнению экспертов, недавнее увеличение запланированного пакета помощи Украине еще больше утвердит намерения центрального банка и усилит его возможности держать курс гривны близким к текущему уровню еще длительное время.

"Учитывая это, мы пересматриваем наш прогноз курса в конце года до 43,5 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 45,7 грн/доллар", - говорится в сообщении.

Риски для Украины

Хотя крепкая гривна - это позитив для стабильности цен, она имеет и обратную сторону - это возможный дальнейший рост внешних дисбалансов, отмечают аналитики.

Как отмечают аналитики, пакет финансовой помощи Украине резко вырос. По программе ERA (средства, которые будут возвращаться за счет доходов от российских активов) сумма помощи увеличена на 11 млрд долларов до 44,1 млрд долларов. Всего около 57,2 млрд долларов прямой бюджетной поддержки теперь запланировано на 2025 год (из них 10,1 млрд долларов не может быть потрачено правительством в этом году и должно остаться для финансирования бюджетных расходов в последующих периодах).

"Ключевой вопрос на сегодня - это объем финансовой помощи после 2025 года. Программа МВФ предусматривает значительное сокращение кредитов и грантов уже в 2026 году, и, по нашему мнению, найти дополнительные источники для их увеличения будет очень сложно", - говорится в прогнозе.

Сохранение притоков финансовой помощи на текущем уровне возможно только в случае конфискации и передачи Украине российских активов. Однако если сокращение помощи все же произойдет, НБУ вынужден будет перейти к сравнительно быстрому ослаблению гривны в ожидании роста давления на валютном рынке, считают аналитики.

"Мы ожидаем, что дефицит на валютном рынке и риски курсовой стабильности значительно возрастут с начала 2026 года", - говорится в прогнозе.