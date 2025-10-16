НБУ не видит стагнации экономики: Пышный о курсе гривны, налоге для банков, криптовалюте и "шагах"

Экономика без стагнации

Глава Национального банка заявил, что пока нет оснований говорить о стагнации украинской экономики.

"Не вижу оснований говорить о стагнации. Экономика восстанавливается", - говорит Андрей Пышный и приводит данные, что в первом полугодии 2025 рост ВВП составил около 0,8%, а по итогам ожидается до 2%.

"Любая цифра ВВП со знаком плюс - хорошая новость для Украины", - подчеркнул он.

Пышный отметил, что инфляция снижается четвертый месяц подряд, а уровень доверия к гривне сохраняется.

Глава НБУ добавил, что стабильность удалось удержать благодаря контролируемому валютному рынку и управляемой гибкости курса, введенной после отмены фиксации гривны. Для этой антикризисной меры 2022 года Андрей Пышный часто использовал метафору "турникет для остановки кровотечения".

"Снять этот "турникет" было одной из моих главных задач на должности - и мы это сделали, перейдя к управляемой гибкости курса", - рассказал он.

Главные вызовы для экономики

Пышный признает, что риски для экономики остаются высокими - в частности, из-за российских обстрелов энергетики и "усталости" ресурсов.

В то же время, в НБУ ожидают, что основные показатели 2026 года будут умеренно положительными, а рост поддержит возобновление инвестиционного кредитования.

По мнению главы Нацбанка, главная задача сейчас - создать условия для притока частных инвестиций, что позволит перейти от режима "выживания" к устойчивому развитию.

"Часто думаю, что наши условия - это своеобразный идеальный полигон для тестирования монетарных, экономических и поведенческих моделей", - считает Пышный и добавляет, что украинский опыт может составить готовый учебник антикризисного реагирования.

Налог для банков - риск для стабильности

Отдельное внимание в интервью Пышный обратил на инициативу парламента о повторном повышении налога на прибыль банков.

По его мнению, это опасный шаг, который подрывает доверие к налоговой системе и может помешать приватизации госбанков.

"Банковский сектор сегодня генерирует треть всех налогов в бюджет. Если повысить налог снова, мы рискуем сорвать приватизацию и ослабить конкурентоспособность банков", - отметил он.

Пышный подчеркнул, что дискуссию по налогообложению необходимо вести на экспертном уровне, а не в политической плоскости.

Новая программа МВФ и репарационный кредит

Нацбанк совместно с правительством готовит новую программу сотрудничества с МВФ, ключевыми темами которой станут детенизация экономики, налоговая реформа и макрофинансовая стабильность.

Также продолжаются обсуждения репарационного кредита от Евросоюза, который может привлечь для Украины до 130 млрд евро. По словам Пышного, механизм предполагает использование замороженных российских активов, а его реализация оказывает политическую поддержку на уровне ЕС.

О банковском секторе и приватизации

Пышный отметил, что, несмотря на войну, банковская система остается устойчивой. Кредитование бизнеса растет на 30% ежегодно, а большинство банков продемонстрировали прибыльность.

Оценка устойчивости, проведенная с участием внешних аудиторов, показала, что только 9 банков нуждаются в дополнительных мерах, что составляет менее 20% активов системы.

Он также подтвердил, что Укргазбанк и Sense Bank остаются прибыльными и могут быть приватизированы даже до завершения военного положения.

Борьба с дропами

Пышный подтвердил, что Нацбанк фиксирует эволюцию схем с использованием дропов, когда мошенники оформляют финансовые операции на подставных лиц, в том числе через счета ФЛП.

"Дропы могут использоваться не только в финансовых махинациях, но и в торговле оружием, наркотрафике или террористической деятельности. А человек, который продает свою карточку, или ФЛП, может быть признан соучастником. Важно это объяснять, потому что информационная кампания - часть борьбы с этим явлением", - предостерег он.

НБУ инициировал создание реестра усиленного мониторинга дропов и выступил с предложениями к Минцифре по проверке деятельности ФЛП перед их закрытием.

В частности, будет предусматриваться проведение проверки информации об обороте средств ФЛП и полноты уплаты налогов ФЛП в бюджет контролирующими органами.

Криптовалюты и монета "шаг"

Глава НБУ поддерживает принятие закона об изменении названия монеты с "копейки" на "шаг", отмечая, что это символический отход от советского наследия.

По его словам, отказ от копейки не нуждается в дополнительных расходах. И после принятия закона принудительного изъятия копеек не будет, шаги будут чеканиться в рамках стандартного планового выпуска для поддержания надлежащего денежного обращения.

"Каждый год НБУ чеканит около 20 млн монет номиналом 50 копеек, поскольку на них существует определенный спрос со стороны торговой сети. Надеюсь, в следующем году или уже даже в этом, мы будем чеканить шаги", - говорит Пышный.

В то же время, относительно виртуальных активов он подчеркнул, что они не могут быть платежным средством.

"Наша позиция - виртуальные активы не могут быть платежным средством. Никаких трансферов или платежей в виртуальных активах. Использование виртуальных активов в качестве депозитов или инструмента кредитования абсолютно неприемлемо", - заявил Пышный.

НБУ поддерживает создание прозрачного механизма лицензирования рынка криптоактивов, который может заработать с 1 января 2027 года.