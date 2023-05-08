НБУ анонсировал снижение учетной ставки: когда и при каких условиях

Согласно сообщению, девять членов КМП высказались за сохранение учетной ставки на уровне 25% в апреле. Два члена КМП высказались за снижение учетной ставки до 24% в апреле.

Все члены КМП ожидают сохранения достаточно жестких монетарных условий и в дальнейшем, хотя их видение темпа и времени перехода к снижению учетной ставки отличается.

Большинство участников дискуссии считают, что к концу 2023 года НБУ может снизить учетную ставку до 21%. Они в большинстве своем сошлись во мнении, что оптимальным временем для начала цикла снижения ставки является IV квартал.

"Такой тайминг обуславливается приоритетностью задачи по смягчению части валютных ограничений. На начальном этапе валютной либерализации неизменная учетная ставка будет важным инструментом управления ожиданиями и рисками. Только НБУ будет иметь достаточно подтверждений относительно контролируемости курсовых и инфляционных процессов в условиях смягчения административных процедур сможет начать цикл снижения учетной ставки без создания угроз макрофинансовой стабильности", - говорится в сообщении.

Эти члены КМП также согласились с тем, что потенциал снижения учетной ставки на горизонте монетарной политики существенно ограничен негативными последствиями войны. Украина потребует значительного времени для восстановления производственных мощностей, экспорта и возврата вынужденных мигрантов, тогда как потребности в импорте на этапе восстановления будут значительными.

"При таких условиях поддержание курсовой устойчивости потребует от НБУ проведения последовательной политики по обеспечению высокой привлекательности сбережений в гривне и снижению давления на международные резервы. С учетом ожидаемой международной помощи, которая будет закрывать дефицит текущего счета, в 2024 году НБУ сможет продолжить снижение учетной ставки, которое , однако, будет достаточно медленным", – отметили в НБУ.

По мнению подавляющего большинства членов КМП, в конце следующего года учетная ставка будет составлять 18%.