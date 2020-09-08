НБУ на 8 вересня підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 8 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 вересня встановлено на такому рівні: 27,7509 гривень за 1 долар (+0,0184 грн). При цьому курс долара на 7 вересня становить 27,7325 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 7 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,78 гривень за долар, курс купівлі до 27,76 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 32,89 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 7 вересня довідковий курс на рівні 27,73 грн/долар, не змінивши його порівняно з 4 вересня (27,73 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 7 вересня 2020 року о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,81 гривень за долар. Курс євро виріс на 3 копійки до 32,89 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,59 (27,56 - 4 вересня), продажу - 27,81 (27,79 - 4 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,39 (32,40 - 4 вересня), продажу - 32,89 (32,86 - 4 вересня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,42 - 4 вересня), продажу 3,78 (3,79 - 4 вересня) грн за 10 рублів.