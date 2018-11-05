НБУ встановив на 6 листопада курс гривні на рівні 28,01 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 6 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,01 грн/долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 листопада, встановлений на такому рівні: 2801,5313 гривень за 100 доларів (-11,751 гривень).

При цьому курс долара на 5 листопада становить 2813,2823 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 5 листопада становило 28,01 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0163 гривень за долар, що на 12 копійок нижче, ніж встановлений 2 листопада (28,1389 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 5 листопада 2018 року впав у порівнянні із закриттям попередньої сесії на 7 копійок до 28,04 грн/долар, курс купівлі знизився на 7 копійок до 28,02 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 17 копійок до 31,93 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 3 копійки до 28,16 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 4 копійки до 27,96 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 32,28 гривень за євро.