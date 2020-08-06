НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 гривень за долар. Курс на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 серпня встановлено на такому рівні: 27,7028 гривень за 1 долар (-0,1197 грн). При цьому курс долара на 5 серпня становить 27,8225 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 5 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,74 гривень за долар, курс купівлі до 27,72 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 24 копійки до 32,81 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 5 серпня довідковий курс на рівні 27,72 грн/долар, знизивши його порівняно з 4 серпня (27,82 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 27,84 гривень за долар. Курс євро знизився на 1 копійку до 32,79 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,58 (27,66 - 4 серпня), продажу - 27,84 (27,91 - 4 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,23 (32,25 - 4 серпня), продажу - 32,79 (32,80 - 4 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,44 - 4 серпня), продажу 3,84 (3,86 - 4 серпня) грн за 10 рублів.