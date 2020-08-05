НБУ на 5 серпня підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 5 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 гривень за долар. Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 серпня встановлено на такому рівні: 27,8225 гривень за 1 долар (+0,086 грн). При цьому курс долара на 4 серпня становить 7,7365 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 4 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 32,83 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 4 серпня довідковий курс на рівні 27,82 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 3 серпня (27,69 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 4 серпня 2020 року в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 13 копійок до 27,91 гривень за долар. Курс євро знизився на 6 копійок до 32,80 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,66 (27,54 - 3 серпня), продажу - 27,91 (27,78 - 3 серпня) грн за долар. Середній курс покупки євро складає 32,25 (32,13 - 3 серпня), продажу - 32,80 (32,86 - 3 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,44 (3,43 - 3 серпня), продажу 3,86 (3,83 - 3 серпня) грн за 10 рублів.