НБУ на 31 травня послабив курс гривні до 26,14 грн/долар

Євро подорожчав до 30,40 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 31 травня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,14 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2613,5817 гривні за 100 доларів (+3,6874);

3040,1182 гривні за 100 євро (+23,6024);

4 1755 гривні за 10 рублів (+0,0091).

Курс долара на міжбанку в продаж 29 травня 2018 року знизився на 2 копійки до 26,12 грн/дол, курс купівлі знизився на 1 копійку до 26,10 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 20 копійок - до 30,24 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 травня 2018 року, 11:10 курс долара на продажу подешевшав на 1 копійку - до 26,12 гривень, курс купівлі долара зберігся на рівні 25,90 гривень за долар. Порівняно з даними 29 травня, курс євро на продажу знизився на 17 копійок - до 30,50 гривень за євро.