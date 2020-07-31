НБУ на 31 липня підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 31 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,69 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 31 липня встановлено на такому рівні: 27,6913 гривень за 1 долар (+0,0046 грн). При цьому курс долара на 30 липня становить 27,6867 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 30 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 27,00 гривень за долар, курс купівлі до 27,64 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 32,55 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 30 липня довідковий курс на рівні 27,69 грн/долар, не змінивши його порівняно з 29 липня (27,69 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 27,74 гривень за долар. Курс євро знизився на 4 копійки до 32,55 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,51 (27,58 - 29 липня), продажу - 27,74 (27,81 - 29 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,00 (32,02 - 29 липня), продажу - 32,55 (32,59 - 29 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,50 (3,50 - 29 липня), продажу 3,90 (3,90 - 29 липня) грн за 10 рублів.