НБУ на 27 серпня знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 27 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,38 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 серпня встановлено на такому рівні: 27,386 гривень за 1 долар (-0,0523 грн). При цьому курс долара на 26 серпня становить 27,4383 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 26 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,41 гривень за долар, курс купівлі до 27,38 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 32,39 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 26 серпня довідковий курс на рівні 27,36 грн/долар, знизивши його порівняно з 25 серпня (27,44 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 26 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 27,52 гривень за долар. Курс євро знизився на 8 копійок до 32,48 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,28 (27,31 - 25 серпня), продажу - 27,52 (27,58 - 25 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,00 (32,00 - 25 серпня), продажу - 32,48 (32,56 - 25 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,39 (3,43 - 25 серпня), продажу 3,77 (3,82 - 25 серпня) грн за 10 рублів.