НБУ на 27 серпня підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 27 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,06 гривень за долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 серпня встановлено на такому рівні: 2506,289 гривень за 100 доларів (+2,0193 гривень).

При цьому курс долара на 23 серпня становить 2504,2697 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 23 серпня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 25,05 гривень за долар, курс купівлі до 25,03 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 27,74 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,05 гривень за долар, не змінивши його порівняно з 22 серпня (25,05).

Міжбанк закрився в діапазоні 25,0900 - 25,1200 грн/долар, євро 27,7721 - 27,8003 грн/євро, російський рубль 0,3811 - 0,3820 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 23 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 25,21 гривень за долар, курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 28,03 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,96 (25,01 - 22 серпня), продажу - 25,21 (25,26 - 22 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,56 (27,63 - 22 серпня), продажу - 28,03 (28,08 - 22 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,49 - 22 серпня), продажу 3,88 (3,87 - 22 серпня) грн за 10 рублів.