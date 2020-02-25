НБУ на 25 лютого підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,49 гривень за долар, що на 4 копійки вище нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 лютого встановлено на такому рівні: 24,4995 гривень за 1 долар (+0,0465 грн). При цьому курс долара на 24 лютого становить 24,4530 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 24 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 24,49 гривень за долар, курс в покупці до 24,46 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 26,51 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанківському валютному ринку НБУ встановив на 24 лютого довідковий курс на рівні 24,49 грн / долар, підвищивши його в порівнянні з 21 лютого (24,45 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 24 лютого курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем ​​виріс на 1 копійку до 24,50 гривень за долар, курс євро виріс на 3 копійки до 26,56 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,29 (24,27 - 21 лютого), продажу - 24,49 (24,49 - 21 лютого) грн за долар. Середній курс покупки євро складає 26,24 (26,20 - 21 лютого), продажу - 26,56 (26,53 - 21 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,50 (3,52 - 21 лютого), продажу 3,86 (3,87 - 21 лютого) грн за 10 рублів.