НБУ на 23 грудня підняв офіційний курс долара ще на 20 копійок

Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,25 гривень за долар. Курс на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 грудня встановлено на такому рівні: 28,2513 гривень за 1 долар (+0,2122 грн). При цьому курс долара на 22 грудня становить: 28,0391 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зростає четвертий день поспіль після того, як він впав до мінімуму з початку вересня.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 22 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,25 гривень за долар, курс купівлі до 28,23 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 34,51 гривень за євро.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України вранці 22 грудня 2020 року курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 25 копійок до 28,33 гривень за долар. Курс євро виріс на 20 копійок до 34,50 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, до кінця року курс може залишитися близько рівня 28,20 гривень за долар.