НБУ на 18 лютого знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,44 гривень за долар, що трохи нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 лютого встановлено на такому рівні: 24,4456 гривень за 1 долар (-0,0014 грн). При цьому курс долара на 17 лютого становить 24,4470 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 17 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився стабільним курсом долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 24,48 гривень за долар, курс купівлі - 24,43 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 26,53 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 17 лютого довідковий курс на рівні 24,45 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 14 лютого (24,44 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 17 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 24,52 гривень за долар, курс євро знизився на 4 копійки до 26,67 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,30 (24,31 - 14 лютого), продажу - 24,52 (24,53 - 14 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,32 (26,34 - 14 лютого), продажу - 26,67 (26,71 - 14 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,54 - 14 лютого), продажу 3,90 (3,88 - 14 лютого) грн за 10 рублів.