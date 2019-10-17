НБУ на 17 жовтня підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 17 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,83 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 жовтня встановлено на такому рівні: 2483,5244 гривень за 100 доларів (+4,9485 гривень).

При цьому курс долара на 16 жовтня становить 2478,5759 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 3 копійки до 24,83 гривень за долар, курс купівлі до 24,79 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 27,40 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,84 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 15 жовтня (24,77), а.

У той же час в обмінних пунктах України 16 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 24,99 гривень за долар, курс євро виріс на 4 копійки до 27,57 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,70 (24,62 - 15 жовтня), продажу - 24,99 (24,94 - 15 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,09 (27,02 - 15 жовтня), продажу - 27,57 (27,53 - 15 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,50 (3,50 - 15 жовтня), продажу 3,88 (3,88 - 15 жовтня) грн за 10 рублів.