НБУ на 11 вересня підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 11 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 вересня встановлено на такому рівні: 27,8346 гривень за 1 долар (+0,0050 грн). При цьому курс долара на 4 вересня становить 27,8296 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 10 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,82 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився 32,91 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 10 вересня довідковий курс на рівні 27,82 грн/долар, не змінивши його порівняно з 10 вересня (27,82 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, рада Національного банку України (НБУ) 10 вересня, затвердила Основні принципи грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу. Згідно з документом, НБУ буде надалі дотримуватися режиму плаваючого курсоутворення і не буде таргетувати досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.