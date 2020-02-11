НБУ на 11 лютого знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 11 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,51 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 лютого встановлено на такому рівні: 24,5188 гривень за 1 долар (-0,0182 грн). При цьому курс долара на 10 лютого становить 24,5370 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 10 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився стабільним курсом долара. У порівнянні із закриттям попередньої курс продажу не змінився - 24,53 гривень за долар, курс купівлі - 24,50 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 26,85 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 10 лютого довідковий курс на рівні 24,52 грн/долар, не змінивши його порівняно з 7 лютого (24,52 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 10 лютого курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 24,59 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 27,00 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,40 (24,38 - 7 лютого), продажу - 24,59 (24,61 - 7 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,64 (26,63 - 7 лютого), продажу - 27,00 (27,05 - 7 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,57 (3,59 - 7 лютого), продажу 3,91 (3,91 - 7 лютого) грн за 10 рублів.