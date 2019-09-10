НБУ на 10 вересня знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 10 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,02 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 вересня встановлено на такому рівні: 2502,6567 гривень за 100 доларів (-5,9468 гривень).

При цьому курс долара на 9 вересня становить 2508,6035 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 9 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився стабілізацією курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 25,08 гривень за долар, курс купівлі - 25,05 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 27,66 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,03 гривень за долар, знизивши його порівняно з 6 вересня (25,10).

На міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,9550 - 24,9700 грн/долар, євро 27,5772 - 27,6023 грн/євро, російський рубль 0,3790 - 0,3798 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 9 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 25,18 гривень за долар, курс євро знизився на 8 копійок до 27,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,93 (25,00 - 6 вересня), продажу - 25,18 (25,22 - 6 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,42 (27,48 - 6 вересня), продажу - 27,86 (27,94 - 6 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 6 вересня), продажу 3,86 (3,85 - 6 вересня) грн за 10 рублів.