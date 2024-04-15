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НБА завершила регулярный чемпионат: известны пары плей-офф сезона

Фото: Яннис Адетокунбо будет противостоять "Индиане" в первом раунде (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Западная и Восточная конференции Национальной баскетбольной ассоциации определили итоговые места команд по итогам регулярного первенства сезона 2023/24 и пары плей-офф соревнований. Победителями групп стали "Оклахома-Сити Тандер" и "Бостон Селтикс" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter НБА.

По шесть лучших команд Запада и Востока ассоциации пробились в первый раунд плей-офф турнира. Седьмая-десятая команды каждой из конференции сразятся за две дополнительные путевки в четвертьфиналы.

В первом раунде плей-офф Восточной конференции "Кливленд" будет противостоять "Орландо", а "Милуоки" встретится с "Индианой". Соперники "Бостона" и "Нью-Йорка" определятся после плей-ин, где за два места в плей-офф сразятся "Майами" с "Филадельфией" и "Атланта" из "Чикаго".

Тем временем в первом раунде плей-офф Западной конференции "Клипперс" встретятся с "Далласом", а "Миннесота" будет противостоять "Финиксу". Сквозь сито плей-ин попробуют пробиться "Нью-Орлеан", "Лейкерс", "Сакраменто" и "Голден Стейт". Двоих из них ждут "Оклахома-Сити" и "Денвер".

Турнир плей-ин сыграют 16-19 апреля. Первый раунд плей-офф начнется 20 апреля. Старт финальной серии НБА запланирован на 6 июня.

 

К слову, украинец Михайлюк повторил рекорд результативности в составе "Бостона".

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НБАБаскетбол