Михайлюк с повторением рекорда результативности закрыл регулярку НБА: хайлайты украинца

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украинец во второй раз вышел в старте "Селтикс". Вместе с ним пятерку "Бостона" сформировали Причард, Корнет, Хауз и Уолш.

На паркете Михайлюк провел больше 37-ми минут и стал вторым бомбардиром хозяев. За отведенное время он набрал 26 очков, совершил 5 подборов и отдал 5 передач. Защитник с навыками форварда во второй раз в карьере проявил такой уровень результативности.

Михайлюк выполнил 13 бросков из игры, 10 из которых оказались точными. В частности, универсал реализовал 6 из восьми трехочковых попыток. По статистическому показателю "плюс-минус" результат украинца оказался положительным (+21), а "Бостон" одержал победу (132:122).

"Селтикс" стали победителями Восточной конференции по итогам регулярного первенства. Рекорд команды – 64 победы, 18 поражений. В первом раунде плей-офф Михайлюк и компания будут противостоять победителю плей-ин, где встретятся седьмая-десятая команды Востока.

Кто такой Святослав Михайлюк

Уроженец Черкасс, воспитанник местных "Мавп". На профессиональном уровне дебютировал в родном клубе в сезоне 2012/13.

В 2014 году переехал за океан, где на студенческом уровне выступал за "Канзас Джейхокс". На драфте НБА-2018 выбран "Лейкерс" под 47-м номером. В июле того же года подписал 3-летний контракт с калифорнийцами на 4,6 млн долларов, но посреди сезона был обменян в "Детройт".

Позже защищал цвета "Оклахомы" и "Торонто". Прошлый сезон начал в составе "Нью-Йорк Никс", а завершил – в "Шарлотте". В "Бостон", где заработает 2 млн "зеленых" в течение года, попал после выступлений в Летней лиге ассоциации.