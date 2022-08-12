RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБА вперше в історії виведе з обігу номер для всіх команд

Фото: Білл Расселл і Кобі Браянт (twitter.com/NBA)
Автор: Антон Федорців

Вивести з обігу всіх команд номер Білла Расселла вирішило керівництво Національної баскетбольної асоціації. Легенда відійшов у вічність наприкінця липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.

На честь найтитулованішого баскетболіста в історії асоціації з обігу виведуть 6-й номер. Цей випадок стане першим в історії НБА.

Нововведення запровадять поступово. Ті, хто зараз виступає під "шісткою", продовжать грати з нею.

Нові ж гравці не зможуть отримати номер Расселла. Окрім того, на сезон 2022/23 на честь легендарного центрового всі баскетболісти асоціації носитимуть спеціальний шеврон на плечі, а на кожній арені НБА зобразять логотип у формі конюшини з 6-м номером.

Білл Расселл помер на 89-му році життя 31 липня. Він провів 13 сезонів за "Бостон Селтікс" і завоював із командою 11 чемпіонських титулів у період 1956-1969 рр. Ще два титули Расселл здобув у статусі тренера бостонців.

"Селтікс" навічно закріпили "шістку" за легендою ще в 1972 році. На честь Расселла назвали нагороду найціннішому гравцю фінальної серії НБА. У 2011 році він отримав Президентську медаль свободи від Барака Обами.

До слова, екс-форвард "Лейкерс" Медведенко продав чемпіонські перстні НБА для допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол