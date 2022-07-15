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НБА оновила річний рекорд виручки

Фото: У фінальній серії НБА "Голден Стейт" протистояв "Бостон Селтікс" (twitter.com/nbastats)
Автор: Антон Федорців

Національна баскетбольна асоціація відзвітувала про рекордний дохід, отриманий за минулий фінансовий рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Річний дохід асоціації вперше перетнув позначку 10 млрд доларів. Пов'язаний виключно з баскетболом дохід склав 8,9 млрд. Решту коштів НБА виручила за інші проекти.

Комісар асоціації Адам Сільвер назвав показники "відверто високими". НБА все ще бореться з наслідками пандемії коронавірусу. Він зізнався, що ще нещодавно боси найсильнішої баскетбольної ліги сумнівалися, чи зможе спорт пережити COVID.

"Цифри мене частково здивували, оскільки вони перевершили прогнози, а прогнози демонструють, куди, на нашу думку, рухається наш бізнес. Я вважаю, що пройдений за 1,5-2 роки шлях вельми показовий", – заявив функціонер.

У фіналі НБА 2021/22 "Голден Стейт" переграв "Бостон Селтікс" і здобув четвертий за 7 років титул чемпіона. Раніше каліфорнійці тріумфували в 1956, 1975, 2015, 2017 і 2018 рр.

До слова, "Орландо" обрав Банкеро під першим номером під час драфту НБА-2022.

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НБАБаскетбол