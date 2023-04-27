НБА: "Нью-Йорк" вышел в полуфинал плей-офф, "Майами" сенсационно выбил "Милуоки"

НБА, плей-офф, Восточная конференция

"Кливленд" – "Нью-Йорк" – 95:106 (26:33, 25:28, 24:26, 20:19); серия – 1:4

"Милуоки" – "Майами" – 126:128 (33:36, 36:27, 33:23, 16:32, 8:10); серия – 1:4

Нью-йоркцы в очередном матче серии на классе разобрались с "Кавальерс". Гости в каждой из трех первых четвертей переигрывали "Кливленд" и уже перед решающим отрезком вели с +12. Такой результат позволил немного сэкономить силы в финальные 12 минут, так что хозяева даже сумели минимально выиграть четверть.

Впрочем, на итог ни встречи, ни серии такое развитие событий не повлияло. "Никс" ограничились пятью поединками, чтобы одержать необходимые 4 победы. В отчетной встрече самым результативным в составе "Нью-Йорка" стал защитник Джейлен Брансон (23 очка).

Зато астоящая сенсация состоялась в Висконсине. Чемпион НБА-2021 драматически уступил "Майами" в овертайме. Основное время ознаменовалось настоящими качелями – "Милуоки" уступил в первой четверти, но был лучшим в двух последующих. Однако в финальной 12-минутке "Хит" просто смяли "Бакс" (32:16).

А вот в овертайме интрига держалась недолго. "Майами" быстро оторвался на 7 пунктов и дальше умело контролировал ситуацию. "Милуоки" не спасли даже феноменальные цифры Янниса Адетокунбо (38 очков, 20 подборов). Тем более, флоридцы имели своего героя – Джимми Батлера (42 пункта).

В полуфинале конференции "Майами" встретятся с "Нью-Йорком". Серия до четырех побед начнется 30 апреля в Большом яблоке. Там сыграют и второй поединок (2 мая).