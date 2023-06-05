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НБА: "Майами" обыграл "Денвер" на выезде во втором финале сезона

Фото: "Хит" триумфовали на Горном Западе (marca.com)
Автор: Антон Федорцив

Первой победой "Майами Хит" завершился второй матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации против "Денвер Наггетс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-офф, финал

"Денвер" – "Майами" – 108:111 (23:26, 34:25, 26:24, 25:36); серия – 1:1

Флоридцы принялись за дело со стартовой четверти. Уже в середине 12-минутки "Хит" оторвались на 11 пунктов. Впрочем, "Наггетс" вовремя пришли в себя и еще до конца игрового отрезка сократили отставание до трех очков.

А со стартом второй четверти "Денвер" окончательно перехватил инициативу. Соперники поменялись ролями. В этот раз хозяева на пике имели 15 пунктов преимущества. Но по предыдущему сценарию "Майами" к большому перерыву уменьшил дефицит до -6.

Вторую половину встречи команды начали на равных. Решающей стала финальная четверть. Уже на первых минутах "Хит" не только сравняли счет, но и начали уходить в отрыв. Оторвавшись на 12 очков, флоридцы обеспечили спокойное завершение матча победой.

Самым результативным в поединке стал центровой "Денвера" Никола Йокич. Серб набрал 41 очко, оформил 11 подборов и сделал 4 передачи. В рядах "Майами" больше всего набрал Гэйб Винсент (23 пункта). Со счетом 1:1 серия на следующие два матча переезжает во Флориду.

К слову, ранее "Детройт" договорился с новым тренером о рекордном контракте.

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