НБА: "Майами" обыграл "Денвер" на выезде во втором финале сезона

НБА, плей-офф, финал

"Денвер" – "Майами" – 108:111 (23:26, 34:25, 26:24, 25:36); серия – 1:1

Флоридцы принялись за дело со стартовой четверти. Уже в середине 12-минутки "Хит" оторвались на 11 пунктов. Впрочем, "Наггетс" вовремя пришли в себя и еще до конца игрового отрезка сократили отставание до трех очков.

А со стартом второй четверти "Денвер" окончательно перехватил инициативу. Соперники поменялись ролями. В этот раз хозяева на пике имели 15 пунктов преимущества. Но по предыдущему сценарию "Майами" к большому перерыву уменьшил дефицит до -6.

Вторую половину встречи команды начали на равных. Решающей стала финальная четверть. Уже на первых минутах "Хит" не только сравняли счет, но и начали уходить в отрыв. Оторвавшись на 12 очков, флоридцы обеспечили спокойное завершение матча победой.

Самым результативным в поединке стал центровой "Денвера" Никола Йокич. Серб набрал 41 очко, оформил 11 подборов и сделал 4 передачи. В рядах "Майами" больше всего набрал Гэйб Винсент (23 пункта). Со счетом 1:1 серия на следующие два матча переезжает во Флориду.