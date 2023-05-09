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НБА: "Лейкерс" в третий раз переиграли "Голден Стэйт", "Майами" снова одолел "Нью-Йорк"

Фото: Леброн Джеймс и "Лейкерс" оказались в шаге от финала конференции (latimes.com)
Автор: Антон Федорцив

Третьими победами "Майами Хит" и "Лос-Анджелес Лейкерс" завершились очередные матчи полуфинальных серий на Востоке и Западе Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 1/2 финала

"Майами" – "Нью-Йорк" – 109:101 (31:30, 25:18, 34:33, 19:20); серия – 3:1

НБА, плей-офф, Западная конференция, 1/2 финала

"Лейкерс" – "Голден Стэйт" – 104:101 (22:21, 27:31, 28:32, 27:17); серия – 3:1

Со старта противостояния "Никс" оказались в роли догоняющих. Иногда нью-йоркцам удавалось сравнивать счет и даже минимально выходить вперед. Но уже на большой перерыв "Майами" ушел с гандикапом +8. В двух финальных четвертях "Хит" было достаточно сыграть на равных с гостями.

С этой задачей флоридцы справились. Они минимально выиграли третью 12-минутку, а затем проиграли лишь один пункт в последней. Главный герой "Майами" – ветеран Джимми Батлер с дабл-даблом (27 очков, 10 передач). Самым результативным же в матче стал защитник "Никс" Джейлен Брансон (32 пункта, 11 ассистов).

Зато настоящий триллер посмотрели зрители в Лос-Анджелесе. В дерби Калифорнии "Лейкерс" и "Уорриорз" несколько раз сменяли друг друга в лидерах. Хозяева выиграли первую четверть, но уступили в двух последующих и отстали от "Голден Стэйта" на 7 очков.

Впрочем, в решающей 12-минутке "Лос-Анджелес" выдали отличный перформанс. К середине четверти счет стал равным (96:96), а в концовке "Лейкерс" сумели дожать гостей из Сан-Франциско. "Голден Стэйт" не спас даже трипл-дабл Стефа Карри (31 очко, 10 подборов, 14 передач).

К слову, накануне "Филадельфия" сравняла счет в серии против "Бостона" после победы в овертайме.

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