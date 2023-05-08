НБА: "Филадельфия" в овертайме дожала "Бостон", "Финикс" сравнялся с "Денвером"

Победами "Филадельфии Севенти Сиксерс" и "Финикс Санз" завершились очередные матчи в полуфинальных сериях плей-офф в Восточной и Западной конференциях Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 1/2 финала

"Филадельфия" – "Бостон" – 116:115 ВТ(27:19, 32:31, 33:33, 15:24, 9:8); серия – 2:2

НБА, плей-офф, Западная конференция, 1/2 финала

"Финикс" – "Денвер" – 129:124 (32:34, 31:27, 35:31, 31:32); серия – 2:2

Пенсильванцы в драматическом стиле одолели "Бостон". В течение большей части встречи "Филадельфия" держала ход матча под собственным контролем. На пике преимущества в третьей четверти "Севенти Сиксерс" опережали гостей на 16 пунктов.

Впрочем, хозяева провалили финальный отрезок и лишь чудом перевели поединок в овертайм. "Селтикс", казалось, доведут дело до конца в дополнительной 5-минутке, но "Филадельфия" спаслась. Героем пенсильванцев стал Джеймс Харден, реализовавший трехочковый. Смарт в ответ забросил после сирены.

Харден еще и стал самым результативным на паркете. Он набрал 42 пункта, сделал 8 подборов и отдал 9 передач. В составе "Бостона" главной звездой был Джейсон Тейтум с дабл-даблом (24 очка, 18 подборов).

"Финикс" с "Денвером" несколько раз перехватывали лидерство друг у друга. Однако ни одна из команд так и не смогла уйти в серьезный отрыв. Максимум "Санз" составил 10 пунктов, а "Наггетс" сумели вести на пике с +9. Сначала незаметный фундамент успеха хозяева заложили до и после перерыва.

Выиграв обе средние четверти, "Финикс" сумел отодвинуть денверцев на безопасное расстояние. Фактически на протяжении последней 12-минутки "Санз" контролировали отрыв и спокойно смогли довести матч до второй победы в серии.

Самым результативным в матче стал лидер "Наггетс" Никола Йокич. Серб набрал 53 очка, сделал 4 подбора и выполнил 11 передач. Аризонцы же ответили дабл-даблами Кевина Дюранта (36 пунктов, 11 подборов) и Девина Букера (36 очков, 12 передач).