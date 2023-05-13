НБА: "Лейкерс" выбили чемпиона, "Майами" стал первым финалистом на Востоке

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 1/2 финала

"Майами" – "Нью-Йорк" – 96:92 (24:31, 27:19, 23:21, 22:21); серия – 4:2

НБА, плей-офф, Западная конференция, 1/2 финала

"Лейкерс" – "Голден Стэйт" – 122:101 (31:26, 25:20, 35:31, 31:24); серия – 4:2

"Хит" в противостоянии с "Никс" сохранили интригу до второй половины. Соперники несколько раз сменяли друг друга в лидерах. Первую четверть оставили за собой нью-йоркцы. Хозяева же выиграли вторую 12-минутку и ушли на большой перерыв с +1.

Далее "Майами" то увеличивал собственное преимущество (пик – 9 очков), то подпускал "Нью-Йорк" ближе. Впрочем, к финальной сирене гости уже ни разу не смогли выйти вперед. В конце концов флоридцы закончили матч под контролем и завершили серию выходом в финал Восточной конференции.

Самым результативным в поединке стал защитник "Нью-Йорка" Джейлен Брансон. Он набрал 41 очко, сделал 4 подбора и отдал 3 передачи. В составе же "Хит" больше всего набрал ветеран Джимми Батлер (24 пункта).

В Городе ангелов "Лейкерс" фактически не предоставили никаких шансов "Голден Стэйту". Начали хозяева с места в карьер – уже к середине стартовой четверти "Лос-Анджелес" оторвался на 17 пунктов. Правда, впоследствии "Уорриорз" немного сократили отставание.

Но по итогам каждой следующей 12-минутки "Лейкерс" методически увеличивали свое преимущество. В частности, перед большим перерывом у хозяев паркета был гандикап 10 очков, после третьей четверти – 14 пунктов, а после сирены – все 21. Четвертая победа "Лос-Анджелеса" вывела команду в финал, где ранее оказался "Денвер".

На паркете в этот вечер самым результативным был лидер "Голден Стэйта" Стеф Карри. Он набрал 32 очка, сделал 6 подборов и отдал 5 передач. Главная звезда "Лейкерс" – Леброн Джеймс – остановился в двух шагах от трипл-дабла (30+9+9).