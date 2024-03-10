Назвал Wi-Fi роутер "Slava Ukraine". В России студента посадили за проукраинский лозунг

В Российской Федерации студента посадили за проукраинский лозунг. Парень подписал свой Wi-Fi роутер "Slava Ukraine".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Московский суд приговорил студента российского университета к 10 суткам ареста за то, что он назвал свой Wi-Fi роутер проукраинским лозунгом.

По данным издания, студент МГУ, которого идентифицировали как Олега Тарасова, сменил название своей WIFI-сети на "Slava Ukraine".

Инокомыслие в России фактически объявлено вне закона с того момента, как президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, мы писали, что по данным ООН, в прошлом году репрессии против россиян выросли после полномасштабного вторжения Москвы в Украину, достигнув уровня, невиданного со сталинских времен.

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