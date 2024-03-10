ua en ru
Вс, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Назвал Wi-Fi роутер "Slava Ukraine". В России студента посадили за проукраинский лозунг

Россия, Воскресенье 10 марта 2024 17:00
UA EN RU
Назвал Wi-Fi роутер "Slava Ukraine". В России студента посадили за проукраинский лозунг Фото: российского студента заключили в тюрьму (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Российской Федерации студента посадили за проукраинский лозунг. Парень подписал свой Wi-Fi роутер "Slava Ukraine".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Московский суд приговорил студента российского университета к 10 суткам ареста за то, что он назвал свой Wi-Fi роутер проукраинским лозунгом.

По данным издания, студент МГУ, которого идентифицировали как Олега Тарасова, сменил название своей WIFI-сети на "Slava Ukraine".

Инокомыслие в России фактически объявлено вне закона с того момента, как президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, мы писали, что по данным ООН, в прошлом году репрессии против россиян выросли после полномасштабного вторжения Москвы в Украину, достигнув уровня, невиданного со сталинских времен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины Оккупанты
NEWS
США были не готовы применить "ядерку" в ответ на возможный удар РФ по Украине, - NYT
США были не готовы применить "ядерку" в ответ на возможный удар РФ по Украине, - NYT
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США