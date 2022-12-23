Назвал войну войной. В РФ просят открыть дело против Путина

Так, муниципальный депутат петербургского МО "Смольнинское" Никита Юферев обратился к генпрокурору России и главе МВД с просьбой проверить слова Путина по поводу "распространения фейков" о российской армии через слово "война".

Поскольку, как сообщил депутат, указа о завершении так называемой "спецпреции" не было, войну в России не объявляли.

Фото: в РФ просят открыть дело против Путина (twitter.com/NikitaYuferev)

"Владимир Путин назвал войну войной: "Наша цель - закончить эту войну". Но указа о завершении СВО не было, войну не объявляли. За такие слова о войне осудили уже несколько тысяч человек. Направил обращение в органы, чтобы Путина привлекли за распространение фейков об армии", - написал Юферев.

Что сказал Путин

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин,выступая перед журналистами "кремлевского пула", сделал заявление о войне против Украины.

"Наша цель - не раскручивать этот "маховик" военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться", - заявил Путин.

Что это значит

Тем самым глава Кремля нарушил ограничение, введенное российскими властями еще в начале полномасштабного вторжения.

4 марта Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, усиливающие ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ.

Простыми словами, россиянам за называние вещей своими именами ("спецоперации" войной) грозит штраф на заоблачную сумму, а то и больше - от 10 до 15 лет лишения свободы.

Отметим, что после 24 февраля в России усилилось преследование за критику нападения РФ на Украину, в стране-агрессоре возбуждено уже немало дел по трактовке "СВО" войной.