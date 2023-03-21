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Назвал Путина "вежливым в разговорах". Шольц рассказал о диалогах с диктатором

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что российский диктатор Владимир Путин вежлив в телефонных разговорах с ним. Однако между ними есть "вопиющее отличие во мнениях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца в интервью Rheinische Post.

По словам канцлера, он регулярно разговаривал с Путиным, а их диалоги продолжались по часу-полтора.

"Иногда на немецком, иногда с переводом. И да, Путин в этих разговорах вежливый человек. Мы называем друг друга по имени", - сказал Шольц.

При этом немецкий канцлер заметил, что между ним и Путиным сохраняются "вопиющие отличия во мнениях". Впрочем, солидарность западных стран помогает противостоять агрессии РФ.

"У нас общая политическая концепция из США. И Европейский Союз демонстрирует больше общности, чем это видно внешнему миру", - добавил Шольц.

Напомним, также в интервью изданию канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что российская захватническая война в Украине не может завершиться быстро. Поскольку с ее последствиями придется еще долго разбираться.

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Российская ФедерацияОлаф Шольц