Назвал Путина "вежливым в разговорах". Шольц рассказал о диалогах с диктатором

По словам канцлера, он регулярно разговаривал с Путиным, а их диалоги продолжались по часу-полтора.

"Иногда на немецком, иногда с переводом. И да, Путин в этих разговорах вежливый человек. Мы называем друг друга по имени", - сказал Шольц.

При этом немецкий канцлер заметил, что между ним и Путиным сохраняются "вопиющие отличия во мнениях". Впрочем, солидарность западных стран помогает противостоять агрессии РФ.

"У нас общая политическая концепция из США. И Европейский Союз демонстрирует больше общности, чем это видно внешнему миру", - добавил Шольц.

Напомним, также в интервью изданию канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что российская захватническая война в Украине не может завершиться быстро. Поскольку с ее последствиями придется еще долго разбираться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.