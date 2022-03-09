Названо всі заплановані на сьогодні коридори для евакуації: повний перелік

На чотирнадцятий день війни Росії проти України сторони домовилися відкрити відразу кілька коридорів для евакуації. Українська сторона буде вивозити місцевих жителів з усіх гарячих точок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.
За її словами, вранці ще триває розмова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з керівником Червоного Хреста Пітером Маурером щодо підтвердження коридорів. Військові погоджуються на режим тиші з 09.00 до 21.00.
Гуманітарні коридори відкриваються за такими напрямками:
Нагадаємо, стало відомо, що Словаччина та Румунія запускають нові евакуаційні маршрути для українських біженців.
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