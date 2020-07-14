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Названо умови для подорожей до найпопулярніших серед українців країн

Автор: Анастасия Рокитна

Сьогодні найпопулярнішою серед українців країною є Туреччина

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, які, станом на сьогодні, умови для подорожей в ряд країн світу. Найпопулярнішими для українців сьогодні є Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія, Чорногорія.

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Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Туреччина

В’їзд та повернення без обмежень.

Єгипет

В’їзд - необмежений. Повернення - обов’язкова 14-денна обсервація/самоізоляція або негативний результат ПЛР тесту на COVID-19 по прибуттю.

Албанія

В’їзд - необмежений. Повернення - обов’язкова 14-денна обсервація/самоізоляція або негативний результат ПЛР тесту на COVID-19 по прибуттю.

Хорватія

В’їзд - 14-денна самоізоляція або негативний результат ПЛР тесту на COVID-19, зроблений протягом останніх 48 годин. Повернення - без обмежень.

Чорногорія

В’їзд - без обмежень у разі організованого прибуття авіатранспортом на умовах, передбачених Міністерством сталого розвитку та туризму. Для пасажирів наземного транспорту - обов’язковий негативний результат ПЛР тесту на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону.

Повернення - обов’язкова 14-денна обсервація/самоізоляція або негативний результат ПЛР тесту на COVID-19 по прибуттю.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ розповіли, що для українців відкриті вже 25 напрямків для подорожей.

Відзначимо, Дмитро Кулеба виступає за перегляд українського "чорного списку червоної зони".

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