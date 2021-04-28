Названо умови, за яких учасники Олімпіади в Токіо зможуть знімати маски

Учасники літніх Олімпійських ігор в Токіо зможуть знімати захисні маски тільки під час тренувань, приймання їжі, сну і спілкування з пресою. Харчуватися спортсмени зможуть тільки в певних місцях, а користуватися громадським транспортом вони не зможуть.

Про це йдеться у зводі правил, опублікованому на сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Відзначається, що всі учасники Олімпіади в Токіо повинні звести до мінімуму контакти зі сторонніми людьми і витримувати соціальну дистанцію. Знімати захисні маски вони зможуть тільки під час змагань, тренувань, приймання їжі, сну та інтерв'ю.

Харчуватися учасники Ігор повинні тільки в певних місцях, де дотримуються заходів протидії COVID-19, включаючи заклади на Олімпійських об'єктах. Спортсменам дозволено замовляти їжу з ресторанів у свої кімнати, використовуючи обслуговування номерів або доставлення.

Учасники змагань повинні користуватися тільки спеціальним транспортом, призначеним для Олімпійських ігор. Пересуватися на громадському транспорті їм заборонено.