Названо теми засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський сьогодні скликає засідання Ради національної безпеки та оборони. Стало відомо, які теми піднімуть під час засідання.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу РНБО.
Що розглянуть на засіданні РНБО:
Місце: Офіс президента (м. Київ, вул. Банкова, 11).
Час засідання: 17:00.
Час брифінгу: 18:30 - секретар РНБО Олексій Данілов.
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