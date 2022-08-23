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Названо терміни, коли Україна буде готова до вступу в ЄС

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Україна сподівається, що вже до кінця 2024 року буде готова до вступу в Європейський союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів зазначив, що в червні вдалося домогтися щоб, щоб ЄС скасував всі мита і квоти на український експорт. З липня запрацював "транспортний безвіз", і на сьогодні виконано вже близько 70% Угоди про асоціацію з ЄС.

"До кінця року буде введений "митний безвіз". Далі промисловий і цифровий. Євроінтеграційна робота не припинялася ані на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими вступити до Європейського союзу. Це наш ціннісний і цивілізаційний шлях", - додав він.

Нагадаємо, раніше в уряді говорили, що Україні не вистачає від партнерів політичної ясності з приводу наступних кроків на шляху до вступу в ЄС.

При цьому очікується, що у кінці 2022 року Київ вимагатиме від Брюсселя назвати терміни приєднання до блоку.

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ЕвросоюзДенис Шмигаль