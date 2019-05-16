Названо штрафи за порушення "мовного закону" у сфері обслуговування

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За обслуговування не українською мовою загрожує до 6800 гривень штрафу

Установам сфери обслуговування за порушення "мовного закону" буде загрожувати до 6800 гривень штрафу. Відповідну норму прописано в тексті документа.

Зазначимо, що норми закону, які зобов'язують сферу обслуговування перейти на українську мову, набирають чинності через 18 місяців після набрання чинності "мовного закону", тобто з 16 січня 2021 року.

Згідно вказаного порядку, в разі порушення закону з боку суб'єкта сфери обслуговування йому оголосять попередження з вимогою усунути порушення протягом 30 днів. За повторне протягом року порушення такий суб'єкт оштрафують на суму від 5100 до 6800 гривень. При цьому постанову про штраф може бути оскаржено суб'єктом господарювання в суді.

Відповідно до закону, суб'єкти мають перейти на обслуговування клієнтів українською мовою (при цьому на прохання клієнта допускається використання інших мов) та надавати державною мовою інформацію про товари і послуги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "мовний закон" посилює квоти на радіо і ТБ. Зокрема, квоти української мови на загальнонаціональних каналах піднімуть до 90%.

Відзначимо, в квітні Єврокомісія заявила, що планує вивчити український "мовний закон".