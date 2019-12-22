Названі найпопулярніші спеціалізації підприємств, відкритих в Україні в 2019 році

В Україні протягом січня-листопада 2019 року кількість зареєстрованих компаній зросло на 37 тисяч, а підприємців - на 42 тис., а найпопулярнішим напрямком стала оптова торгівля. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на систему для перевірки контрагентів YouControl.

Наголошується, що більшість організацій вказали, що будуть займатися торгівлею. Так, з початку 2019 року і до листопада кількість підприємств в Україні збільшилася майже на 37 тис. (або на 4%) і досягла 971 тис. Цей показник визначили на основі даних Держкомстату про кількість юридичних осіб без обліку некомерційних організаційно-правових форм власності. Підприємства в 2019 році найчастіше обирали для роботи напрямок неспеціалізованій оптової торгівлі (майже 13%).

Крім того, популярною серед підприємств-новачків була робота з нерухомістю - надання в оренду та будівництво.

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №2524 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців".