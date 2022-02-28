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Названо найнебезпечніші напрямки в Київській області, - Київська ОДА

Автор: Константин Широкун

За офіційною інформацією, найбільш небезпечним напрямком у Київській області є Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, а також територія біля димера у Вишгородському районі.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Facebook Київської обласної державної адміністрації.

Станом на 10: 00 28 лютого ситуація в багатьох районах Київської області залишається напруженою. Так, з Бородінської територіальної громади надходить інформація про колони ворожої важкої техніки.

За весь час боїв до лікарень області надійшло 222 поранених цивільних та військових. Всі лікарні працюють і готові приймати поранених. За останню добу російська армія кілька разів намагалася захопити місцевий аеропорт у Василькові. В результаті ракетного удару в селі Крячки сталася велика пожежа на нафтобазі. У всіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.

Розпорядженням голови Київської обласної Військової адміністрації створено Гуманітарний штаб. Зараз формуються потреби громад, виробляються рішення з надання допомоги. Всупереч веденню бойових дій, соціальний захист не припиняє свою роботу. Здійснюється нарахування та призначення одержувачам державних соціальних виплат.

Нагадаємо, що Верховна Рада вранці 24 лютого на позачерговому засіданні ввела воєнний стан. Розбираємося, що новий режим означає для водіїв.

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