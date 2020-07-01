Названо найдорожчі бренди України. П'ятірка лідерів у порівнянні з аналогічним торішнім рейтингом виглядає так: "Київстар" ($251,7 млн), "Розетка" ($209,9 млн), "Дарниця" ($179,2 млн), "Моршинська" ($177,5 млн), "ПриватБанк" ($171,5 млн).

Рейтинг складено журналом "Кореспондент".

Серед учасників першої двадцятки рейтингу - "Нова Пошта", "ПАТ Укртелеком", Ощадбанк, "Цитрус", "Епіцентр", Roshen, OLX і МАУ.

Головний принцип рейтингу, за словами редакції, залишається незмінним: великі мультинаціональні бренди, створені за межами України, не розглядаються.

Коментуючи результати дослідження, журналісти відзначають сукупне зростання вартості брендів, попри кризу і карантин, введений в країні з-за пандемії COVID-19. Якщо у 2019 році перша десятка лідерів у сумі коштувала $1,7 млрд, то в нинішньому році - $1,8 млрд.

Крім триваючого зростання бізнесу, що працює в харчовій галузі, також високі показники, на думку експертів журналу, демонструють виробники алкоголю, рітейлу та фармацевтики.

Наприклад, компанія "Дарниця", у порівнянні з 2019 роком, підвищилася з 4-го на 3-е місце в рейтингу, збільшивши вартість бренду з $172,2 млн до $179,2 млн.

"Важливо, що український споживач "дозрів" до того, щоб платити не тільки за конкретний характер товару або послуги. Він готовий платити за емоції, які отримує від спілкування з брендом, і впевненість в передбачуваній якості конкретного продукту", - пишуть автори рейтингу.

При розрахунку вартості брендів редакція видання враховувала ключові макроекономічні показники України (ВВП, інфляція) фінансові показники компаній-власників брендів, а також їх рекламну активність.