Названо втрати України у військовій техніці з початку вторгнення РФ

З початку повномасштабного вторгнення Росії українська армія втратила до половини своєї військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача матеріально-технічним забезпеченням Командування Сухопутних військ Володимира Карпенка для National Defense .

"На сьогоднішній день ми маємо приблизно 30-40%, а іноді і до 50% втрат техніки в результаті активних боїв. Таким чином, ми втратили приблизно 50%. Втрачено близько 1300 БМП, 400 танків і 700 артилерійських систем", - зазначив він.

Він також додав, що одна бригада Збройних сил України може прикрити близько 40 км лінії фронту. Таким чином, щоб закрити весь фронт і для активних боїв треба 40 бригад.