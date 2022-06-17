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Названо втрати України у військовій техніці з початку вторгнення РФ

Фото: Україна втратила близько 400 танків (facebookcom MinistryofDefence UA)
Автор: Юлія Бойко

З початку повномасштабного вторгнення Росії українська армія втратила до половини своєї військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача матеріально-технічним забезпеченням Командування Сухопутних військ Володимира Карпенка для National Defense.

"На сьогоднішній день ми маємо приблизно 30-40%, а іноді і до 50% втрат техніки в результаті активних боїв. Таким чином, ми втратили приблизно 50%. Втрачено близько 1300 БМП, 400 танків і 700 артилерійських систем", - зазначив він.

Він також додав, що одна бригада Збройних сил України може прикрити близько 40 км лінії фронту. Таким чином, щоб закрити весь фронт і для активних боїв треба 40 бригад.

Нагадаємо, за даними української сторони, Росія за час повномасштабного вторгнення втратила майже 1 500 танків, понад 3 500 бойових машин і понад 700 одиниць артилерії.

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Війна Росії проти України