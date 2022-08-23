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Названо втрати України через російську окупацію Криму

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Втрати України від окупації Криму з 2014 року становлять орієнтовно 118 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на Кримській платформі.

"З початку окупації Криму минуло 8 років. За цей час Росія перетворила півострів на величезну військову базу. Орієнтовні втрати України від тимчасової окупації Криму становлять близько 118 млрд доларів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив про готовність українських військ демілітаризувати Крим, який використовується Росією для ударів по Україні.

А президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна сама вирішуватиме, яким саме способом повертатиме півострів.

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КримДенис Шмигаль